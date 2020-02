Négligence des revendications des Guet-Ndariens: Les Socialistes ont-ils un agenda caché à Saint-Louis ?

Nous pêcheurs de Ndar méritons plus de considération et de respect de la part des autorités. Depuis quelques années, des successions de faits nous prouvent que le Gouvernement n’est pas préoccupé par le sort des pêcheurs de Guet-Ndar. Nous souffrons. Nos frères meurent dans la mer. Notre Gouvernement s’enferme dans une indifférence totale.



Pour rappel, pendant la campagne électorale pour la présidentielle de 2019, le candidat Macky Sall avait pris des engagements de négocier avec nos voisins de la Mauritanie. Il savait que les pêcheurs avaient besoin de plus de licences de pêche. C’était l’une de nos préoccupations. L’autre revendication, c’est le dragage de l’embouchure.



Nous sommes peinés de constater qu’aucune de nos revendications n’a été réalisée. Pis encore, nous sommes aujourd’hui dans l’obligation de payer des taxes appliquées sur les licences. Nous avons du mal à croire que le président de la République a une politique de pêche.



Bientôt 12 mois après la réélection du Président Macky Sall, le département de la Pêche connaît une instabilité déconcertante avec 02 Ministres : Mme Aminata Mbengue Ndiaye et M.Alioune Ndoye, membres du Ps. Les Guet- Ndariens vivent de la pêche et les changements de ministres, ont des conséquences directes et néfastes sur les activités des pêcheurs mais également sur leur productivité.



Il est difficile de ne pas croire ce que disait le Ministre Mame Mbaye Niang sur la TFM au cours de l’émission «Faram Facce » avec le journaliste Pape Ngagne Ndiaye. Il a dit : «Il y a des alliés du président qui ne sont pas loyaux».



Ce que nous avons vu au niveau du Ministère de la Pêche, atteste les soupçons crédibles de Mame Mbaye Niang. Car avec les deux Ministres socialistes, le secteur de la Pêche bat de l’aile. Mme Aminata Mbengue Ndiaye qui a migré au Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) n’était qu’une figurante nommée juste pour le décor. Son camarade Alioune Ndoye tente d’étouffer des crises à Mbour et chez nous à Saint Louis. Le malheur nous traque, nous pêcheurs de Guet-Ndar.



La vérité, c’est que les socialistes ne mouillent pas le maillot. Et ils semblent œuvrer pour l’échec du Président Macky Sall. Dans le secteur de l’Education, Serigne Mbaye Thiam est à l’origine de toutes ces crises que connaît l’enseignement depuis 2012. Tout laisse croire que les alliés ne veulent pas la réussite du Président Macky Sall. La loyauté rime avec l’engagement pour la réussite de la politique du Gouvernement. Dans la mesure où la loyauté c’est aussi un comportement. Et pourtant, le Président Macky Sall a tout donné au Parti d’Ousmane Tanor Dieng.



A Saint-Louis, la personne qui va subir les conséquences de l’échec des ministres socialistes lors des prochaines élections locales, c’est bien sûr Mansour Faye. Le frère de la première Dame aurait bien des soucis à se faire. Le poids électoral des impactés de la Langue de Barbaries ne doit pas être négligé. L’actuel Maire de Saint-Louis risque de faire les frais du mécontentement des électeurs. Peut-être, les socialistes cachent un candidat qui devra profiter de la colère des électeurs pour battre Mansour Faye. C’est cela l’agenda caché derrière le drapeau vert et rouge.



Le soulèvement des Guet-Ndariens est l’arbre qui cache la brèche. Avant-hier, un de nos frères pêcheur est mort sur la brèche, en plus des 420 autres morts comptabilisés. Pendant 08 mois, Mme Aminata Mbengue n’a fait que gérer le courrier et caser des membres de sa famille au Ministère. Le néophyte Alioune Ndoye ne prend aucune initiative. Son action se limite à gérer des crises depuis son arrivée au Ministère. A Saint-Louis en tout cas, nous ne sentons pas son implication dans la recherche de solution sen amont. C’est pareil dans les autres zones de pêche comme Mbour, Kayar, Dakar, etc…



Nous pêcheurs de Saint-Louis, interpellons le Président Macky Sall pour qu’il reprenne les choses en main, en surveillant les alliés qui semblent avoir des agendas cachés. Le Président a une dette vis-à-vis de nous, pêcheurs de Saint- Louis.



Je n’aurai terminé sans demander la libération des jeunes manifestants arrêtés par la police. Nous avons assez souffert à cause de nos frères qui meurent chaque mois sur la brèche. Nous en avons assez du manque de moyens. Nous avons assez souffert du mépris de nos Autorités.



Ibrahima FALL



Etudiant à UGB, Guet-Ndarien





