Depuis New York, le président du Parti Républicain et du Progrès (PRP), Déthié Fall, a lancé un appel pour une grande mobilisation à la manifestation du 30 décembre prochain à la Place de l'Obélisque et pour la libération de Pape Alé Niang.



