Ngalakh de Pâques : Mme Félicité Dione n'a pas lésiné sur les moyens pour perpétuer le dialogue Islamo-Chrétien

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 13:01 | | 0 commentaire(s)|

Ce vendredi 19 avril marque la fin du carême chez les chrétiens. Au Sénégal, ces derniers célèbrent la journée en concoctant du "ngalakh", un plat à base de pain de singe, de pâte d'arachide, de mil et de fruits, pour le partager avec leurs voisins musulmans. A kaolack, plus précisément au quartier Hlm Bongré, Mme Félicité Dione n'a pas lésiné sur les moyens pour offrir un bon plat de "ngalakh" à ses amis, voisins et collègues musulmans. Une manière pour elle, de leur retourner l'ascenseur. "J'ai acheté 40kg de pâte d'arachide, 2 sacs de pain de singe, un sac de sucre pour préparer du bon "ngalakh" et l'offrir à mes voisins musulmans. Car à l'occasion de leurs fêtes (Tabaski, Korité, Tamkharite), ils m'offrent eux aussi, de la viande et des repas. Cela démontre que le dialogue Islamo-Chrétien est une réalité au Sénégal", a t-elle déclaré au micro de Leral Tv. Par ailleurs, elle a remercié Mme le maire Mariama Sarr qui appuie financièrement la communauté chrétienne du Saloum, à l'occasion de chaque fête de Pâques. "L'année passée, elle nous offerts 4 millions de francs Cfa. Et elle compte le refaire cette année aussi".