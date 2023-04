Ngoundiane : Le Forum Civil promeut la participation citoyenne dans le secteur extractif à travers l'installation d'un cadre OTSE Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2023 à 01:29 | | 0 commentaire(s)|

Les membres de l'Observatoire territorial du secteur extractif (OTSE) ont bénéficié, avec le soutien du Forum Civil, d'un atelier de renforcement de capacités sur le contenu local, la responsabilité sociétale d'entreprise, d'un plan de gestion environnementale et sociale à Ngoundiane. L'adjoint au maire, Mbaye Sarr, est revenu sur l'impact des entreprises minières à Ngoundiane. Selon lui, "les entreprises minières doivent pleinement s'engager dans le développement des territoires où elles exploitent". Mbaye Sarr a regretté le fait qu'il y ait plus de cinq entreprises minières à Ngoundiane, mais que dans les rapports de l'ITIE, seulement deux entreprises y sont citées. Il poursuit ses interrogations sur le fait que l'État prévoit 4 fonds dans le secteur minier, mais parmi ces quatre fonds il n'y a que le fonds d'appui au minier qui est opérationnel, alors que les fonds destinés aux collectivités territoriales à savoir le fonds d'appui et de péréquation, le fonds d'appui au développement local et le fonds de réhabilitation des sites miniers ne sont toujours pas opérationnels". Mbaye Sarr lance un appel aux autorités étatiques pour enclencher les procédures nécessaires pour la restitution de ces fonds aux populations qui en ont besoin. Car, elles subissent les externalités négatives des exploitations minières. Aussi, préconise-t-il, qu'en terme de RSE, les entreprises minières doivent financer les plans de développement locaux des différentes communes pour mieux répondre aux attentes des populations pour le développement de leur localité. Le coordinateur du Forum Civil, Birahime Seck, a rappelé l'importance de la création d'un OTSE. "Les entreprises doivent changer de stratégie. Elles doivent venir rencontrer les maires, tenir des séances d'échanges et de partage avec les municipalités et leur demander s'ils ont un plan de développement local bien ficelé selon les attentes des populations pour pouvoir les financer en retour", explique-t-il. Car, estime-t-il, c'est plus bénéfique pour les populations que de faire des dépenses inutiles. "Nous invitons les entreprises à avoir une meilleure collaboration avec les maires des collectivités territoriales qui abritent des mines pour mettre en œuvre des plans d'action en considération des plans de développement communaux qui vont impacter positivement sur la vie des populations et l'économie locale en général ", a-t-il tenu à faire remarquer. Birahime Seck a également cité en exemple la municipalité de Ngoundiane pour sa gestion transparente et sa redevabilité en terme de RSE.

