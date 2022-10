Nguéniène: 300 millions FCfa pour réhabiliter les écoles et postes de santé (Le maire Alpha Samb) Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Octobre 2022 à 16:16 | | 0 commentaire(s)| Les abris provisoires dans la commune de Nguéniène vont être de vieux souvenirs selon le maire Alpha Samb. Un budget de 300 millions FCfa pour réhabiliter les infrastructures de la commune, notamment les écoles et les postes de santé, a été déjà voté et les travaux vont bientôt démarrer, affirme-t-il. Ses propos ont été recueillis lors de la distribution des kits scolaires pour les élèves de sa commune.



