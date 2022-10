Nguidille: Djily Lô offre 6 millions FCfa en fournitures scolaires, l'éducation, sa priorité

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Octobre 2022 à 17:54 | | 0 commentaire(s)|

Le maire Djily Lô a procédé à la remise de fournitures scolaires d'une valeur de six millions FCfa aux directeurs d'écoles de la commune de Nguidille. Cette cérémonie a été organisée par le maire et les conseillers municipaux, en cette période difficile pour toutes les collectivités du fait de l'absence de transferts de l’Etat. L'édile a fait de l'éducation une de ses priorités durant son mandat, car selon lui, "l'école, créatrice de vocations, lieu d'apprentissage, de sociabilité et d'échanges, est une ouverture essentielle sur le monde".