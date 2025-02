Niang Kharagne Lô : L’influenceur phare du Sénégal et d’Afrique au sommet de sa gloire Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Février 2025 à 15:41 | | 0 commentaire(s)| Niang Kharagne Lô, un nom incontournable dans le paysage digital sénégalais, révolutionne le monde de l'influence. Avec plus de 900 000 abonnés sur Snapchat, il est l’influenceur le plus suivi au Sénégal et l’un des plus influents en Afrique. Entre collaboration avec des marques prestigieuses, couverture d’événements politiques et culturels et soutien à l’entrepreneuriat local, Niang Kharagne Lô inspire et connecte des millions de personnes à travers le monde.

Un parcours inspirant : De la banlieue à l’élite de l’influence Originaire de la banlieue sénégalaise, Niang Kharagne Lô a débuté en tant que sérigraphe, floquant des t-shirts destinés aux célébrités locales. Sa trajectoire a pris un tournant lorsqu'il a commencé à suivre le célèbre chanteur Waly Ballago Seck, partageant en temps réel, les moments forts de ses concerts et de ses tournées. Ce travail lui a permis de se construire une audience fidèle et d’élargir son influence bien au-delà des frontières.



Le pionnier de la couverture médiatique



Niang Kharagne Lô a été le premier influenceur à couvrir les événements de la CEDEAO et les sorties présidentielles du Sénégal. Il accompagne également le Président et d'autres figures politiques lors de voyages internationaux. Des pays comme la France, les États-Unis, l’Italie, l’Espagne, la Côte d’Ivoire et le Cameroun, figurent parmi les destinations où il a brillé, grâce à sa couverture dynamique et engageante.



Une vitrine pour les marques et l’entrepreneuriat



Les chiffres parlent d’eux-mêmes : Avec des millions de vues par jour sur Snapchat. Niang Kharagne Lô est aujourd’hui, un acteur clé pour les grandes marques en quête de visibilité. Il a collaboré avec des entreprises réputées telles que Orange Sénégal, Lonase, et Eau Royal. En parallèle, il soutient les entrepreneurs locaux, notamment avec Djily CSM et la marque Huile J’adore. Ces partenariats stratégiques renforcent son rôle comme moteur de développement économique et culturel.



Un engagement envers les jeunes et la communauté



Au-delà de son activité commerciale, Niang utilise sa notoriété pour sensibiliser et encourager la jeunesse. Il incarne une réussite accessible à tous ceux qui osent croire en leurs rêves, rappelant que la persévérance et la passion sont les clés du succès.



