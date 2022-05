Nianthio, l'homme des deux nouveaux records !!!

En course pour le Ballon d'Or France Football, Sadio Mané a établi deux nouveaux records, ce soir, lors de la victoire (3-2) de Liverpool contre Villarreal en demi-finale retour de Ligue des Champions.



Le but de Mané inscrit mardi soir et qui a permis aux Liverpool de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, était le 139e de la campagne des Reds. L'international sénégalais a établi un nouveau record de Liverpool pour le plus grand nombre de buts marqués en une seule saison.



Mieux, le champion d'Afrique est désormais le meilleur buteur africain de la phase à élimination directe de la Ligue des champions avec 15 réalisations devant l'Ivoirien Didier Drogba (14), Salah (11), Eto'o (10), Adebayor (7). De quoi penser au Ballon d'Or qu'il va disputer avec Karim Benzema qui joue ce mercredi.

