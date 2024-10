Niger : l’État débaptise les noms des avenues hérités de la colonisation Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Octobre 2024 à 16:58 | | 0 commentaire(s)|

Niger Atlanticactu/ Niamey/ Samira Tandian Si au Sénégal, les citoyens sont dans l’attente de voir l’opération de débaptisation des rues de la ville de Ziguinchor se poursuivre sur l’étendue du territoire national, au Niger les nouvelles autorités ont débaptisé les avenues et places aux noms hérités de la colonisation française. Les noms français sont remplacés par ceux de figures historiques nationales et africaines. Initiée par le ministère de la Culture, l’opération a débuté avec la capitale Niamey où plusieurs avenues et places portent désormais des noms de figures nationales et africaines. C’est ainsi que l’avenue Charles De Gaule porte désormais le nom de Djibo Bakary, ancien homme politique et figure emblématique de la lutte pour l’indépendance du Niger. La place Monteuil prend le nom de l’ancien président burkinabè Thomas Sankara et la place de la Francophonie est désormais appelée place de l’Alliance des États du Sahel (AES) composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Justifiant cette opération, le ministre de la Culture le colonel-major Abdourahaman Amadou a, dans un discours, expliqué que « le constat était que la plupart des avenues, boulevards, lieux de mémoire, rues, sites et places de nos villes en général, et de la Capitale en particulier, portaient des noms qui ne représentent pas de repères dans l’imaginaire collectif de nos concitoyens’’. Et de poursuivre : ‘’Les héros locaux et nationaux, voire panafricains semblent être oubliés, sinon peu connus et moins valorisés à l’exception de quelques figures qui ont été célébrées à la suite du travail d’adressage opéré en 1982 par la Ville de Niamey en collaboration avec l’Institut de Recherches en Sciences Humaines (IRSH)’’. Depuis le coup d’Etat du 26 juillet 2023 contre Mohamed Bazoum, le Niger s’est inscrit dans une démarche de rupture la France, avec son ancienne puissance coloniale. Plusieurs accords liant ce pays et le Niger ont été dénoncés par les nouvelles autorités militaires. Il s’agit, entre autres, des accords militaire, miniers et fiscaux.



Source : Niger Atlanticactu/ Niamey/ Samira Tandian Si au Sénégal, les citoyens sont dans l’attente de voir l’opération de débaptisation des rues de la ville de Ziguinchor se poursuivre sur l’étendue du territoire national, au Niger les nouvelles autorités ont débaptisé les avenues et places aux noms hérités de la colonisation française. Les noms français sont remplacés […]Source : https://atlanticactu.com/niger-letat-debaptise-les...

Accueil Envoyer à un ami Partager