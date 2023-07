Niger: la Cédéao fixe un ultimatum d’une semaine à la junte et n’exclut pas un « recours à la force » Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2023 à 15:15 | | 0 commentaire(s)|

Les dirigeants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), réunis dimanche à Abuja, ont donné un ultimatum d’une semaine aux putschistes au Niger pour restaurer l’ordre constitutionnel, affirmant ne pas exclure un « recours à la force ». La Cédéao a notamment demandé « la libération immédiate » du président Bazoum et le « retour complet à l’ordre constitutionnel en République du Niger », selon les résolutions lues à la fin de ce sommet extraordinaire présidé par le chef d’Etat nigérian Bola Tinubu. Si ces demandes ne « sont pas satisfaites dans un délai d’une semaine », la Cédéao « prendra toutes les mesures nécessaires » et « ces mesures peuvent inclure l’usage de la force », selon ces résolutions. AFP



Source : Les dirigeants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), réunis dimanche à Abuja, ont donné un ultimatum d’une semaine aux putschistes au Niger pour restaurer l’ordre constitutionnel, affirmant ne pas exclure un « recours à la force ». La Cédéao a notamment demandé « la libération immédiate » du président Bazoum et le « retour complet […]Source : https://lesoleil.sn/niger-la-cedeao-fixe-un-ultima...

Accueil Envoyer à un ami Partager