Nigeria : Les frontières terrestres fermées aux marchandises

En vue de lutter contre l’entrée des produits alimentaires de contrebande, comme le riz et autres, le Nigeria a décidé de fermer ses frontières terrestres à tout mouvement de marchandises. Ce, sans donner plus d’information en ce qui concerne la date d’une éventuelle réouverture.



Selon Hameed Ali, contrôleur général des douanes nigérianes, « toutes les marchandises pour le moment sont interdites d’exportation ou d’importation par nos frontières terrestres et cela afin de garantir un contrôle total sur ce qui entre ».



Toutefois, il est toujours possible de traverser la frontière avec des marchandises, sur des points de contrôle équipés de scanners spéciaux, rapporte reuters.com.