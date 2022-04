Nigeria - Plus de 100 morts dans l’explosion d‘une raffinerie de pétrole Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Avril 2022 à 01:00 | | 0 commentaire(s)|

Une explosion a eu lieu dans une raffinerie de pétrole clandestine dans le sud du Nigeria, faisant craindre des dizaines de victimes, ont annoncé samedi la police et une ONG. Le raffinage clandestin est très répandu dans le sud pétrolier du Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, où les oléoducs sont régulièrement victimes de sabotage, les voleurs raffinant le pétrole brut ainsi recueilli pour le vendre sur le marché noir.



Selon la police, l'explosion a eu lieu sur le site d'une raffinerie illégale vendredi soir où opérateurs et patrons étaient réunis. "L'incident s'est déroulé à la frontière entre les Etats de Rivers et d'Imo", a déclaré à l'AFP la porte-parole de l'Etat de Rivers, Grace Iringe-Koko, sans plus de détails.



Mais selon Fyneface Dumnamene, directeur de l'ONG Youths and Environmental Advocacy Centre (YEAC), un nombre indéterminé de personnes sont mortes brûlées dans l'explosion. "Plusieurs corps brûlés, méconnaissables, sont étendus sur le sol, alors que d'autres qui ont essayé de fuir en courant pendent sur les branches des arbres", a-t-il déclaré. Selon des médias locaux, plus de 100 personnes ont été tuées dans l'explosion.





Source : Source : https://www.exclusif.net/Nigeria-Plus-de-100-morts...

