Niokolo-Koba, le nouvel Airbus A220-300 réceptionné par Air Sénégal

La compagnie aérienne Air Sénégal SA a réceptionné, mercredi, à l’Aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar, son premier Airbus A220-300, a constaté l’APS. La cérémonie de réception s’est déroulée en présence du chef de l’Etat, Macky Sall.



L’appareil qui a atterri sur le tarmac de l’ancien aéroport international de Yoff à 17 heures 48 minutes, a été arrosé d’eau par deux camions de la Brigade des sapeurs-pompiers conformément à la tradition aéronautique.



L’A 220-300 aux couleurs vert, jaune et rouge, a été accueilli par une démonstration de trois avions de l’armée de l’Air. L’avion dénommé "Niokolo Koba" est le troisième acquis par la compagnie aérienne Air Sénégal, après Sine Saloum et Casamance.



"Ce nom a été donné par le chef de l’Etat, Macky Sall qui veut rendre hommage au Sénégal oriental, une région riche de son patrimoine culturel et devenu au fil du temps un pôle touristique incontournable", selon un document remis à la presse.



La même source souligne que l’A220-300 est un appareil de technologie de pointe, précisant qu’il est l’un des avions monocouloirs de petite capacité les plus efficients au monde.



L’appareil est décrit comme à la fois robuste et raffiné, offrant les mêmes commodités qu’un avion long-courrier de par ’’sa cabine spacieuse, ses sièges de grand confort, ses hublots panoramiques et ses larges coffres à bagages".



Ce premier avion A220-300 de la compagnie aérienne compte 135 sièges dont 8 en classe business et 125 en classe économique. Il est doté des moteurs de dernière génération développés par Pratt et Whitney. (APS)





Source : https://www.impact.sn/Niokolo-Koba-le-nouvel-Airbu...