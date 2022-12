Noël à Sainte Thérèse: Le vicaire Auguste Nadiack appelle au dialogue islamo-chrétien pour la paix

La fête de Noël célébrant la naissance de Jésus Christ a débuté depuis samedi et prendra fin ce soir. A l'église Sainte Thérèse de Grand Dakar, l'ambiance est au rendez vous. Les fidèles chrétiens venus partout ont passé une journée de recueillement. Occasion saisie par le vicaire de Grand Dakar, Vivien Auguste Nadiack, de lancer un message fort à l'endroit de l'église sur certaines questions. Mais profitant de la messe , il appelle au Dialogue entre l'islam et le christianisme pour la paix et la sécurité de tous .