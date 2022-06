Nominations en conseil des ministres

Monsieur Talla CISSE, titulaire d’un Master II en Management Stratégique et Juridique, est nommé Président du Conseil d’administration de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A.)



Monsieur Mass THIAM, expert en management, Diplômé de HEC Montréal, est nommé Directeur général de la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A.).



Sont nommés Professeur titulaires à l’Ecole supérieure polytechnique de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar :



Monsieur Nicolas Cyrille AYESSOU, spécialité : Biochimie-Biotechnologie alimentaire.



Monsieur Boniface BAMPOKY, spécialité : Comptabilité et Audit.



Monsieur Moussa DIALLO, spécialité : Informatique, Télécommunications et Electronique.



Monsieur Gervais MENDY, spécialité : Informatique Mathématiques



Monsieur Mamadou Lamine NDIAYE, spécialité : Energétique, Energie solaire.



Monsieur Serge Francis Simen NANA, spécialité : Gestion des ressources humaines.



Monsieur Samuel OUYA, spécialité : Télécommunications.



Source : https://www.impact.sn/Nominations-en-conseil-des-m...