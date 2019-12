Nos conseils: Faire un détox pour éliminer les excès après les fêtes ALIMENTATION- Fruits, légumes et eau composent le trio idéal pour assainir son corps après les agapes des fêtes de fin d'année. Parmi les aliments à éviter pour bien se remettre en forme : les nourritures grasses et les produits laitiers.



Les repas gargantuesques qui rythment la période des fêtes pèsent souvent sur l'estomac. Il faut penser détox. Pour assainir au mieux votre corps et vous préparer à manger de manière excessive à intervalle régulier, voici une série de conseils de régime alimentaire. L'essentiel : de l'eau, des fruits et des légumes.



Éviter l'alcool, le café, le thé



Pour éliminer les toxines accumulées lors des repas de fête, il est important de prendre soin de son foie, l'organe qui filtre ces toxines. Afin de le soigner, il est conseillé d'éviter l'alcool, mais aussi les boissons excitantes comme le thé ou le café.



Les nourritures grasses, comme la charcuterie et la friture, sont aussi à éviter, tout comme les produits laitiers, difficiles à digérer. Vous pouvez enfin vous abstenir de consommer des produits blancs, comme la farine ou le pain blanc. Préférez plutôt les céréales complètes.



De l'eau, des fruits et des légumes



La première règle, c'est de s'hy-dra-ter. Et en infusion, c'est encore meilleur. L'eau chaude aide en effet à éliminer plus efficacement les toxines. Un verre d'eau tiède avec du citron peut être bénéfique et sert même de coupe-faim.

Parmi les légumes conseillés pour une détox optimale, le radis noir est vivement recommandé pour ses vertus drainantes. Côté fruits, l'ananas est un brûle-graisse très efficace, et le kiwi contient une protéine idéale pour évacuer les toxines issues de l'alcool.







