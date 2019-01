"Nous allons faire face à la forfaiture du pouvoir absolutiste et royal de Macky Sall" ( SECTION JEUNESSE DU FRN-C25) Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Janvier 2019 à 09:34 | | 2 commentaire(s)| Le Front de résistance nationale (FRN)-Collectif 25 Candidats (C25) Section Jeunesse du FRN-C25 conscients de la gravité de la situation du pays, estime que la seule attitude qui vaille, est de sonner la mobilisation et la résistance générale des patriotes, républicains et démocrates pour "faire face à la forfaiture du pouvoir absolutiste et royal de Macky Sall et du Conseil constitutionnel".



