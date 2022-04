"Nous demandons aux Sénégalais de nous faire davantage confiance"

Le directeur de campagne M Lamine Thiam à l’occasion de l’installation ce mercredi 27 avril 2022 du directoire de campagne du PDS a livré un message de Pape du sopi dans lequel , il demande aux Sénégalais de faire confiance à son parti.





"Le directoire que j’ai l’honneur de diriger est composé d’hommes et de femmes de grandes valeurs, compétents et de grande expérience. Il se donnera les moyens d’être à la hauteur de la mission de faire élire des hommes et des femmes capables de représenter notre vaillant peuple et de le servir autrement et dignement. Dans les prochains jours, il présentera un programme de pré campagne et de campagne au peuple sénégalais. Nous demandons aux sénégalais et aux Sénégalaises de nous faire davantage confiance.



Nous demandons à tous les militants et toutes les militantes de rester mobiliser comme ils savent bien le faire et d’occuper le terrain en permanence pour que nous puissions atteindre notre objectif de redorer le blason de l’assemblée nationale et lui redonner ses lettres de noblesses.







Nous avons la chance d’avoir un leader clairvoyant qui nous a très tôt montré le chemin et notre compagnonnage avec lui est très riches en enseignements et en acquisition de connaissances pour mener n’importe quel projet à termes. Nous n’envions aucune formation politique au monde. Les valeurs de dignité, de travail, de justice, de fraternité et de solidarité dans l’épreuve et d’amour de la patrie qu’il a su nous inculquer continuent de nous servir surtout en ces moments difficiles de traversée du désert. Je ne peux qu’exprimer ma fierté d’appartenir à ce grand parti.





En ma qualité de directeur de campagne, j’estime aisément et logiquement pouvoir compter sur vous. Vous êtes grands. Vous avez su démontrer à l’opinion nationale et internationale qu’il était encore possible de faire la politique en sauvegardant ses valeurs quelles que soient les difficultés et les épreuves. C’est tout à votre honneur et à l’honneur de celui qui a tracé la voie pour nous."

