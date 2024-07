Nouveau Livre de Macodou Séne pour le changement: "L'Administration d'État au Sénégal face au défi de la transformation..."

Monsieur Macodou Séne a procédé ce vendredi à la cérémonie de présentation de son livre intitulé "l'Administration d'État au Sénégal face au défi de la transformation, ces réformes incontournables". Selon l'auteur, cet ouvrage examine l'administration sénégalaise tant sur le plan central que déconcentré, en proposant des réformes visant à rendre l'administration publique plus performante et plus efficace au service des citoyens.