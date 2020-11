Nouveau gouvernement, les surprises du chef

Idy, enfin président… du Conseil économique social et environnemental reste la plus grande surprise qui a finalement eu lieu aujourd’hui. Mais à côté, Aissata Tall Sall ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Yankhoba Diattara promu aux télécommunications et à l’économie numérique, sans oublier Omar Sarr, ministre des Mines et de la géologie, […]

Idy, enfin président… du Conseil économique social et environnemental reste la plus grande surprise qui a finalement eu lieu aujourd’hui. Mais à côté, Aissata Tall Sall ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Yankhoba Diattara promu aux télécommunications et à l’économie numérique, sans oublier Omar Sarr, ministre des Mines et de la géologie, sont d’autres nominations qu’on ne voyait pas forcément venir.

Parmi les plus grands absents de cette nouvelle équipe, Aly Ngouille Ndiaye et Amadou, sonnent comme les plus marquants.

Source : https://letemoin.sn/nouveau-gouvernement-les-surpr...