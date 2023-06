Nouvel album: Le Xalam II marque son retour en revisitant les sources Rédigé par leral.net le Vendredi 9 Juin 2023 à 00:19 | | 0 commentaire(s)|

Le mythique groupe musical Xalam II nous revient ! Ce sera par un album, « Retour aux sources », dont la sortie est prévue en décembre 2023. Ce sera un mix de leur son original et originel, et de nouvelles couleurs portées par une jeune génération de talents. Un concert est aussi prévu à Paris dans un mois. […] Le mythique groupe musical Xalam II nous revient ! Ce sera par un album, « Retour aux sources », dont la sortie est prévue en décembre 2023. Ce sera un mix de leur son original et originel, et de nouvelles couleurs portées par une jeune génération de talents. Un concert est aussi prévu à Paris dans un mois. Xalam II annonce son retour sur scène. Ce sera aussi un retour à leurs pures sources. « Retour aux sources » est d’ailleurs le nom de l’album dont le groupe prévoit la sortie en décembre prochain. L’opus, de neuf titres, est enregistré entre Saint-Louis et Dakar. Sa publication sera précédée d’un concert au Pan Piper (Paris, France), le 7 juillet, où l’on retrouvera le son du groupe musical de 54 ans (1969-2023). On retrouvera le quatre majeur du Xalam II (Henry Guillabert, Baye Babou, Tapha Cissé et Bram’s Koundoul) ainsi que le génial Jean-Philippe Rykiel. C’est aussi durant ce mois de juillet, peu avant le show de Paris organisé par Afrik’Consult, que va être publié le premier single dudit album, « Leeboone ». Ce titre, qui est un morceau beaucoup exécuté en live dans les années 1980, n’avait du reste jamais figuré dans la quinzaine d’albums que compte le Xalam II. « Leeboone » (Il était une fois) aborde la condition des femmes sénégalaises et africaines. Le texte expose les malheureuses injonctions liées au mariage, entre autres difficultés auxquelles elles font face pour juste … être nées femmes. C’est une chanson féministe qui était avant-gardiste dans les années 1980, et elle marque aujourd’hui encore par son actualité qui lui donne une plus forte signification. En ressuscitant ce titre, Xalam II montre qu’il a toujours été à l’avant-garde des questions de société et demeure un groupe engagé. Un clip accompagnera la sortie du single, pour « offrir une expérience visuelle complémentaire qui va capturer l’énergie unique et la présence » du groupe. L’album sera aussi un hommage à Prosper Niang, ancien leader et batteur du groupe, décédé en 1988. Le groupe promet « certains de ses jeux inédits de batterie » dans l’album. Toutes ces visites aux sources ne signifient toutefois pas se figer au passé. En cela, l’album sera marqué de couleurs nouvelles dessinées par une nouvelle génération de talents. Ainsi participeront dans l’album le prodigieux Ashs The Best et Ndary Diouf. Ils chanteront sur les rythmes du batteur Ndiaw Macodou et avec les solos du guitariste Ilon Bâ. Ces deux derniers, lointains héritiers de Prosper Niang et de Cheikh Tidiane Tall « Kër gi », avaient déjà fait grande sensation au concert-retour du Xalam 2 au théâtre Daniel Sorano, le 1er janvier 2022. Des bandes remixées et rejouées de leur concert mémorable au Festival Horizonte de Berlin, en 1979, viennent s’ajouter de nouveaux titres pour offrir ainsi un mélange original qui représente tout ce qui fait la singularité de Xalam II. Henry Guillabert, le métronome du groupe, que nous avons joint au téléphone, confie qu’il y avait le besoin « de retourner à ce qui faisait l’identité du Xalam, ses sources, de faire une fusion extraordinaire de notre musique emblématique ». La direction de l’album est justement axée sur la collaboration, le renouveau et la transmission, mais aussi le sens de partage et d’ouverture qui a défini le Xalam II durant son cinquantenaire. Mamadou Oumar KAMARA



Source : Source : https://lesoleil.sn/nouvel-album-le-xalam-ii-marqu...

