Nouvel avion de l’armée: Me Sidiki Kaba évoque son efficacité pour des déplacements intra-régions et l’évacuation d’accidentés Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2023 à 07:35 | | 0 commentaire(s)| L’armée sénégalaise a réceptionné ce vendredi, un nouvel avion, baptisé Casa. Cette acquisition renforce la flotte des avions militaires. Cet avion permet d’effectuer des vols vers différentes régions. Mais, il aide en cas d’accident, à transporter en toute sécurité des blessés ou accidentés. D’après le Ministre Sidi Kaba, l’initiative indique que le concept Armée- Nation a un autre sens. Le lancement de cet avion à la base aérienne de Ouakam, a été effectué en présence du Chef de l’Etat-major de l’armée, de hauts gradés et responsables étatiques.



