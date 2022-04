ONAS / Collecteur de Hann-Fann : Le Projet va coûter 82 milliards FCfa, pour une durée de 24 mois

Vendredi 22 Avril 2022

Le projet de renouvellement du collecteur HANN- FANN de 100 km de réseau secondaire et tertiaire, avec acquisition d'équipements spécifiques de diagnostic et de curage, a été lancé ce jeudi par l'Office National de l'Assainissement (ONAS), en partenariat avec le groupement Synergie d'Afrique. Le coût du projet est estimé à plus de 82 milliards FCfa. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable (MEDD), Abdou Karim Sall, qui a présidé la cérémonie, celui-ci va durer 24 mois.