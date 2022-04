ONAS / Collecteur de Hann-Fann: le Projet va coûter 82 milliards F CFA pour une durée de 24 mois

Le projet de renouvellement du collecteur HANN- FANN de 100 km de réseau secondaire et tertiaire avec acquisition d'équipements spécifiques de diagnostic et de curage a été lancé ce jeudi par l'Office National de l'Assainissement (ONAS) en partenariat avec le groupement synergie d'Afrique pour. Un projet d'un coût de plus de 82 milliards. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable (MEDD), Abdou Karim Sall qui a présidé la cérémonie, le projet va durer 24 mois.