ONFP: Le nouveau PCA, Mouhamadou Lamine Massaly offre son premier salaire à son prédécesseur...

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Décembre 2022 à 20:43 | | 0 commentaire(s)|

our une passation de service réussie, c'en est vraiment une! Le nouveau PCA de l'Office National de Formation Professionnelle (ONFP), Mouhamadou Lamine Massaly a marqué les esprits lors de son installation, en remplacement de Mame Moussa Diagne, loué pour ses qualités intellectuelles, politiques et philosophiques. Non content d'avoir déclaré donner son premier salaire à son prédécesseur, le Président de l'UNR a promis de continuer la piste de résolution de la problématique de l'employabilité des jeunes, à travers cet organisme.