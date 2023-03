Obsèques : Ismaïla Touré des « Touré Kunda » a été inhumé en France…

Décédé en France (Paris) le lundi 27 février, Ismaïla Touré (73 ans) membre et cofondateur du mythique groupe de musique « Touré Kunda » a été enterré ce vendredi, en France. Les obsèques se sont déroulées en toute sobriété en présence de la famille et de quelques proches. Au Sénégal, une journée de prières et de présentation des condoléances a été organisé le même jour, à Dakar (liberté 6 extension), chez la sœur du disparu, Sokhna Touré…

