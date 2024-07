Occupation illégale de logements : Moussa Balla Fofana avertit les coupables sur leurs actes -Wolof

Sur l’occupation illégale de logements sociaux < >, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Collectivités territoriales, Moussa Balla Fofana s’est prononcé. Il avertit que le gouvernement n'acceptera plus désormais, que des personnes occupent illégalement ce qui ne leur appartient pas. Et il se veut ferme : Les coupables répondront de leurs actes.



Plus en détails, voici Moussa Balla Fofana avec Ibrahima Khalil Diemé