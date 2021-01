Officiel : Krépin Diatta débarque à l'As Monaco pour 16 millions d'euros.

L'ailier sénégalais du Football Club de Bruges, Krépin Diatta (21 ans), s'est engagé ce jeudi en faveur de l'AS Monaco, a annoncé le club de la Principauté. Le transfert s'élève à 16 M€ selon RMC Sport.



Le club de la Principauté a confirmé l'arrivée de celui que l'on compare à Sadio Mané. «L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature pour 5 saisons de Krépin Diatta, 21 ans, en provenance du Club Bruges», peut-on lire sur le communiqué. Pour devancer la forte concurrence européenne, l'ASM a dû longtemps négocier avec le club belge et a finalement trouvé un accord qui avoisinerait les 15 M€, avec un paiement échelonné sur 5 ans.



Le jeune international Sénégalais très enthousiaste après sa signature a déclaré : « Je suis très heureux de m’engager avec l’AS Monaco et d’avoir la possibilité de progresser dans un club reconnu et ambitieux du championnat de France dont tout le monde connaît l’histoire. J’ai hâte de découvrir ce nouvel environnement et de travailler dur avec mes nouveaux coéquipiers pour rendre au club la confiance qu’il m’a accordée », a-t-il lâché suite à sa signature.

