Six mois d’emprisonnement avec sursis au minimum, suivie d’une inéligibilité contre le leader de Pastef / Les Patriotes d’Ousmane Sonko. Qui est traduit en justice pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles présumées par Mame Mbaye Niang. C’est du moins la sentence rendue avant l’heure contre Sonko par le président de la plateforme pour le développement des femmes And Liguey. Omar Ndoye fonde toutefois son propos sur le fait que si jamais le leader de Pastef ne fournit pas les preuves de ses accusations contre Mame Mbaye Niang. Le responsable de l’alliance pour la République (Apr) de la commune de Pikine Est penche cependant pour l’autorisation des marches du Patriote en chef. Même s’il lui demande d’avoir le courage de comparaître devant la barre le jour du procès (16 février prochain) l’opposant à Mame Mbaye Niang. Il a saisi aussi l’occasion d’investir avec sa plateforme le président Macky Sall pour un second quinquennat.

Source : https://www.jotaay.net/Omar-Ndoye-rend-ineligible-...