« On aurait dû apprendre à vivre avec le virus depuis le début … », Dr Cheikh Sadibou Diop, chef du district sanitaire de Camberene. Rédigé par leral.net le Mardi 26 Mai 2020 à 16:49 | | 0 commentaire(s)| « On aurait dû apprendre à vivre avec le virus depuis le début ». C’est du moins l’avis du Dr Cheikh Sadibou Diop, chef du district sanitaire de Camberene.

M.Diop qui s’entretenait avec Leral a également fait une lecture approfondie de la propagation du coronavirus au Sénégal et de sa gestion. C’est ainsi qu’il a fait savoir qu’il fallait dés le début inclure les relais communautaires car la communication c’est à la base.

Dr Cheikh Sadibou pense aussi qu’il ne fallait pas faire paniquer la population parce que l’Afrique a ses atouts ce qui fait qu’elle a pu contenir la maladie.

L’invité de Leral santé s’est accentué sur l’auto confinement, les malades en réanimation, les types de masques, les masques recommandés, quand est ce qu’il faut porter des masques, les medicaments utilsés dans le cadre de la prevention et de la guerison du coronavirus etc. Non sans appeler la communauté à s’approprier de la maladie.





