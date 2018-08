On sait enfin pourquoi, parfois, notre paupière se met à trembloter

On s'est longtemps demandé d'où venait se petit tressaillement au niveau de l'oeil et on a enfin la réponse. Rassurez-vous, ce n'est pas alarmant du tout. Mais cela a bel et bien un nom.



En fait, il s'agit du syndrome de fasciculation bénigne. On l'appelle aussi myokymie et il s'explique par bien des faits. C'est d'ailleurs pourquoi ils touchent tout le monde, quel que soit l'âge de la personne, son sexe ou sa santé. Cette contraction musculaire qu'on n'arrive pas à contrôler, elle est souvent dû au stress, et à la fatigue.



Frédéric Mouriaux, médecin ophtalmologue explique : "C'est le corps qui dit de faire attention" Ces palpitations sont aussi dues à la consommation d'alcool et de tabac : "Il témoigne d’une hyperexcitabilité de la fibre nerveuse" rajoute Philipe Damier.



Ce tremblement est donc bénin. Il ne faut pas s'en inquiéter, à part si cela persiste vraiment. Comment y remédier ? Il n'y a pas vraiment de solution miracle.



Par contre, il suffit de trouver un nouveau rythme quotidien qui ne soit pas épuisant ou néfaste pour la santé afin de diminuer ces tremblements. Manger plus sainement et se reposer au maximum sont les principales solutions. Eviter les écrans avant de dormir peut également aider à éviter le syndrome de fasciculation : "Faire un jeu vidéo stressant ou rester sur son portable avant de s’endormir empêche le corps de se détendre, de se reposer, mais les écrans ne sont pas une cause directe." explique Frédéric Mouriaux.



Il arrive aussi que faire une cure de magnésium puisse faire du bien. C'est pourquoi certains ophtalmologues en prescrivent.



Les cas sont davantage rares mais les tremblements à la paupière peuvent s'avérer pathologiques. Cela peut être dû à une paralysie faciale ou au syndrome de la Tourette mais ce sont des maladies qui sont diagnostiquées bien avant ces palpitations à la paupière.













