Ong ASOME face à la mendicité des nouveau-nés: ce qu'en pense Sokhna Khady Mbacké A.A

Partout en Afrique, particulièrement au Sénégal , on exhibe comme des phénomènes de foire à des fins de mendicité les jumeaux, considérés comme étranges, voire surnaturels. Coupelle de quête devant eux, habillés à l'identique de boubous , les jumeaux Adama et Awa , âgés de 5 ans,se chamaillent gentiment entre les voitures coincées par les embouteillages et les innombrables passants. "Arrêtez d'exposer les petits enfants aux dangers. Sous la pluie, face au soleil, à la poussière, aux dangers, aux maladies! C'est dangereux en bord de route, devant les mosquées. Les enfants ne sont pas des mendiants ", déclare Sokhna Khady Mbacké Abdoul Aziz. La Présidente de l’ ONG Acdan Solidaire pour la Mère et l'Enfant ( ASOME) et son équipe lancent un appel aux parents à faire cesser cette pratique qui est souvent source de maladies causant la mort de ces enfants.