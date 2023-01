Open Press Ada Fass/ Contre Zarco : Le lutteur confiant évoque ses 12 succès et promet une éclatante victoire à ses supporters Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2023 à 22:10 | | 0 commentaire(s)| Le lutteur Ada Fass très confiant avec ses 12 succèss dans l’arène, promet la victoire à ses supporters et ses fans. Bien accueilli par un public acquis à sa cause, il s’estime être dans une dynamique de victoires et ce n’est pas Zarco qui va l'arrêter. Le lutteur, ayant versé des larmes de joie devant son public, dit que Zarco ne va rien faire le jour du combat. Et, il va tomber le 15 janvier prochain. Il demande à ses supporters de bien s’habiller, le jour du combat.



