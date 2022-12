Open Press - Boy Niang à BG2: "Il y aura de la bagarre, du sang, ce ne sera pas facile pour lui..."

Boy Niang a encore ouvert les hostilités lors de son Open Press, en affirmant que Balla Gaye 2 a un adversaire de taille et qu'il ne lui fera aucun cadeau. A l'en croire, "je ne fuirais pas, j'ai bien préparé ce combat et son frère, Sa Thiès que j'ai terrassé, me connaît. Lui aussi, à l'issue de la rencontre, il saura qui est Boy Niang. Ce combat ne sera pas facile, il faut qu'il y ait de la bagarre, du sang".