Open Press: Siteu plus mystique que jamais, "ak mboloo bou takou"! Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Octobre 2022 à 08:07 | | 0 commentaire(s)| On aurait dit que c'était un combat qui se jouait à guichets fermés car le lieu où se déroulait l'Open Press de Siteu était plein à craquer comme un œuf. Des milliers de personnes suivaient attentivement ses faits et gestes. Le phénomène de Lansar, encagoulé et "blindé" mystique avec une énorme corne rouge et son "ngal", pouvait démarrer ce qui pourrait être considéré comme le "meilleur Open Press" de l'année. N'en déplaise aux autres lutteurs.



Accueil Envoyer à un ami Partager