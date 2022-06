Opération de désarmement dans l'extrême-nord du Tchad

Le chef de la junte au pouvoir au Tchad a ordonné samedi une opération de désarmement dans l'extrême-nord du pays, douze jours après des affrontements armés qui ont fait une centaine de morts, selon un communiqué de la présidence. Le 23 mai, des heurts entre orpailleurs à Kouri-Bougoudi, à une trentaine de kilomètres de la frontière libyenne, partis d'une banale dispute, avaient dégénéré et fait une centaine de morts et au moins quarante blessés, selon les autorités. ...



La région, dans l'immense massif montagneux et désertique difficilement accessible du Tibesti, est truffée de mines exploitées souvent clandestinement par une multitude de chercheurs d'or venus de tout le pays et des États voisins, Libye, Niger et Soudan, sur une terre et sous un climat hostiles qui rendent les lieux difficilement contrôlables par les autorités. Le Tibesti est historiquement une région frondeuse, berceau de plusieurs rébellions majeures depuis l'indépendance du Tchad, en 1960.



Depuis la découverte de gisements d'or en 2012, les mines de cette province ont suscité les convoitises de commerçants, de milliers d’orpailleurs, de militaires tchadiens et de membres de l’opposition armée tchadienne et soudanaise en quête du métal précieux. Elles ont aussi enclenché une véritable ruée vers l'or de jeunes Tchadiens pauvres du centre du pays, livrés sur place aux gangs pour lesquels ils travaillent dans des conditions très difficiles et de sécurité précaire. (AFP)

Source : https://www.impact.sn/Operation-de-desarmement-dan...