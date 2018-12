Opération de sécurisation à Louga: La police balise le terrain pour Macky Sall

Le président de la République Macky Sall sera l’hôte des populations de Louga et ses environs, ce samedi 22 décembre 2018. Pour l’occasion, un dispositif sécuritaire a été mis en place par la police pour lui assurer une visite sans anicroches. Le commissaire Babacar Badji a rencontré la presse pour faire le bilan de l’opération de sécurisation entamée dans la nuit du 18 et 19 décembre, sur l’étendue de la région à savoir Linguére, Kebemer, Daara et Darou Mousty.