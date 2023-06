[Opinion] Que représente la Chine pour l’Europe ? (Par Zhang Shanhui, journaliste, CGTN Français)

« Choisir la Chine, c’est choisir un bel avenir », le Premier ministre chinois Li Qiang a fait cette remarque dans son discours prononcé lors du dîner d’affaires sino-français à Paris au premier jour de sa visite en France le 21 juin. Avec à son côté, Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie, des Finances […]

« Choisir la Chine, c’est choisir un bel avenir », le Premier ministre chinois Li Qiang a fait cette remarque dans son discours prononcé lors du dîner d’affaires sino-français à Paris au premier jour de sa visite en France le 21 juin. Avec à son côté, Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et de la Souveraineté numérique, et plus de 100 représentants des milieux d’affaires des deux pays qui ont participé à l’événement.

Que représente la Chine pour l’Europe et pour la France tant sur le plan commercial que sur le plan de l’investissement? À l’époque où le monde est gagné par des incertitudes, la Chine pourrait fournir une opportunité sérieuse, compte tenu de son développement de l’énergie propre, la reprise de consommation à l’ère post-COVID et son besoin de relancer l’infrastructure.

Boosteur de l’innovation dans l’énergie propre

Énergie propre, un atout chinois qui profitera aux marchés français et européen. C’est le cas de l’entreprise chinoise XTC New Energy Materials et de l’entreprise française Orano qui prévoient d’investir 1,5 milliard d’euros (environ 11,4 milliards de yuans) pour créer deux joint-ventures dans le domaine des batteries dans la ville portuaire de Dunkerque dans le nord de la France. Le projet ambitieux devrait créer 1 700 emplois. Cette coopération vise le marché européen en plein essor du recyclage et du traitement des batteries au lithium. Orano, leader mondial dans le recyclage des combustibles usés provenant des réacteurs nucléaires, mise aujourd’hui sur le futur marché de l’énergie propre. La coopération avec XTC New Energy Materials représente bel et bien une occasion d’ajouter à son portfolio le recyclage des batteries. Le président français Emmanuel Macron a notamment souligné que cette coopération avec la Chine permettrait à la France de se positionner en amont dans la chaîne de valeur de production des batteries au lithium.

Un marché d’opportunités

La marque française reconnue Club Med profite également de la reprise de l’économie chinoise cette année avec ses 9 resorts en Chine. Durant les vacances du 1er mai 2023, le chiffre d’affaires total des Club Med en Chine est environ 8 fois supérieur à celui des vacances du 1er mai 2022, et plus que le double de la même période en 2019. Selon Qian Jiannong, ancien président du Fosun Tourisme Groupe, qui était au pilotage de l’achat du Club Med par Fosun Tourisme Group : « La Chine et la France ont un vaste espace de coopération dans le domaine de l’économie et du commerce. La France a une industrie manufacturière très développée, l’industrie du luxe, l’agriculture et l’industrie du vin. Les entreprises françaises sont entrées sur le marché chinois relativement tôt après la réforme et l’ouverture de la Chine, et ont accumulé une riche expérience et la popularité des marques françaises en Chine. À l’instar du Club Med, entré en Chine en 2010, le marché chinois est devenu aujourd’hui le premier marché de la marque hors de France. »

Voici deux exemples concrets qui montrent les possibilités qu’offre le marché chinois à la France. Il faut se rappeler que depuis la visite du président français Emmanuel Macron en Chine en avril, les relations bilatérales sont restées actives. On se rappelle que lors de la 5e réunion du Conseil des entrepreneurs sino-français en avril, 36 entreprises des deux parties avaient signé 18 accords de coopération dans des domaines tels que la fabrication, l’industrie verte, la nouvelle énergie et l’innovation. Selon le ministère du Commerce, les investissements français en Chine ont été multipliés par plus de 4 en glissement annuel de janvier à mai de cette année.

Pour la Chine, la relation sino-française a toujours été l’exemple de la coopération sino-européenne et cette visite du Premier ministre chinois en France débouchera sur un consensus fructueux entre la Chine et la France et stimulera l’économie mondiale.

Zhang Shanhui

Présentatrice et journaliste, CGTN Français

Twitter:@Shanhui_Jacky

Facebook: @ZhangShanhui

Youtube: @ZhangShanhui

Weibo: @张善辉Shanhui

