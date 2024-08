Opposition à l'école française : Touba reste ferme sur ses positions

La ville sainte de Touba, bastion du mouridisme au Sénégal, a une fois de plus exprimé son opposition farouche à l'implantation et à la propagation de l'école française dans la localité. Cette position, réaffirmée par les autorités religieuses et coutumières, s'inscrit dans la continuité d'une tradition historique de préservation des valeurs culturelles et religieuses qui fondent l'identité mouride.