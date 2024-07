Optimisation énergétique et renforcement des liens client : Focus sur le Woyofal à la Sénélec Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2024 à 20:25 | | 0 commentaire(s)| La Sénélec a récemment organisé un atelier avec le Comité National de Dialogue avec la Clientèle (CNDC), pour discuter du prépaiement, particulièrement du Woyofal. Pour Mme Bâ Tabara Ndoye, directrice principale du commercial, cet événement revêt une importance cruciale, en offrant une plateforme pour clarifier et renforcer les capacités des relais d'information sur le fonctionnement et la tarification du Woyofal. Sur les 2,5 millions de clients de la Sénélec, 1,8 million utilisent le Woyofal, faisant de cet atelier, un moment clé pour dissiper les malentendus et promouvoir une meilleure compréhension du produit.

La Direction générale, toujours engagée dans l'amélioration de la relation client, considère cette initiative comme essentielle, pour consolider la confiance et l'appréciation envers la Sénélec. En approfondissant les connaissances du CNDC sur les fonctionnalités, la tarification et les avantages du Woyofal, l'objectif est non seulement de réduire les incompréhensions, mais aussi de sensibiliser à l'importance du Woyofal dans la gestion optimisée des dépenses énergétiques.



Cet atelier vise ainsi à encourager une réappropriation du Woyofal et à renforcer le partenariat avec les relais d'information, favorisant une relation client proactive et de proximité.



