Orange Business Days 2024 : Dakar, futur hub de l’innovation connectée

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2024 à 02:27 | | 0 commentaire(s)|

Ce lundi, lors des Orange Business Days 2024, le groupe Sonatel a rassemblé les leaders technologiques autour du thème « Vers un avenir connecté et sécurisé ». Placée sous la présidence du ministre de l’Enseignement supérieur et de l’Innovation, cette rencontre illustre l’ambition du Sénégal de faire de Dakar un véritable pôle d’innovation en Afrique, comme l’a souligné Abdourahmane Diouf. Une vision stratégique qui place la technologie et la sécurité numérique au cœur du développement économique.