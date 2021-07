Ouakam: Revivez les temps forts des 48h de l'Asc Gouye Sor (Photos et vidéo) Rédigé par leral.net le Lundi 5 Juillet 2021 à 20:12 | | 0 commentaire(s)| L'Asc Gouye Sor a organisé ce week-end, ses 48h. Au programme, il y avait une consultation gratuite, de la régate (Ndlr: Course de bateaux) à la baie de Ouakam, l'entretien du réseau d'assainissement. D'après Yamar Bathily, président de l'Asc Gouye Sor, cet évènement qui en est à sa 3e édition, a vu la participation de beaucoup d'autorités. "Nous avons invité le maire Samba Bathily Diallo, le Djaraff Alioune Guèye, qui sont d'ailleurs des parrains, M. Mame Mbaye Niang,. On l'organise chaque année", a-t-il expliqué.





























