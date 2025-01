Ouest Foire : Les étudiants de Bambilor délogés appellent à une intervention urgente pour un logement Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2025 à 19:56 | | 0 commentaire(s)| Depuis deux ans, les étudiants de Bambilor résidant à Dakar pour poursuivre leurs études à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), traversent une grave crise de logement. Une situation marquée par la précarité et l’abandon des autorités locales, qui les laisse sans solution viable.

Selon Serigne Mansour Mbaye, président de l’Amicale des élèves et étudiants de Bambilor, cette crise trouve son origine dans le désengagement de la municipalité. En 2022, la maison louée par la commune pour héberger les étudiants, a été abandonnée sous prétexte de travaux de reconstruction. Cette maison, qui servait de résidence officielle grâce à un contrat entre la mairie et le bailleur, a vu son financement suspendu, plongeant les étudiants dans une situation critique. « La municipalité nous a tourné le dos, arguant des raisons floues pour mettre fin à cet arrangement vital », dénonce Serigne Mansour Mbaye.



Privés de logement à Dakar, ces jeunes sont contraints de parcourir quotidiennement des dizaines de kilomètres entre Bambilor et l’UCAD. Ce trajet, non seulement coûteux, pèse lourdement sur leur moral et leurs finances, compromettant ainsi leur réussite académique. « Nous faisons face à une double peine : l’épuisement dû aux trajets interminables et l’indifférence de nos autorités », regrette l’un des étudiants concernés.



Malgré leurs efforts pour trouver des solutions, les propositions de l’Amicale pour louer un nouveau logement, sont restées lettre morte. Les étudiants se disent abandonnés et dénoncent l’inaction persistante des élus locaux, qu’ils jugent insensibles à leurs revendications. « Nous avons identifié plusieurs maisons pouvant nous accueillir, mais nos démarches auprès de la municipalité, sont restées sans suite. C’est un silence incompréhensible et inacceptable », fustige Serigne Mansour Mbaye.



Face à cette situation, l’Amicale des élèves et étudiants de Bambilor appelle à une intervention rapide des autorités locales. Ils réclament un engagement concret pour garantir leur droit à un logement décent, indispensable pour poursuivre leurs études dans des conditions dignes. « Ce que nous vivons, est une épreuve inhumaine. Nous lançons un appel désespéré à la municipalité et aux partenaires sociaux, pour qu’ils nous soutiennent », implore le président de l’Amicale.



Le sort des étudiants de Bambilor illustre le manque d’accompagnement des jeunes dans leur quête d’éducation, pourtant essentielle au développement de toute communauté. Dans un contexte où l’accès à un logement est un droit fondamental, leur combat met en lumière l’urgence d’une prise de responsabilité des élus locaux. Sans réponse rapide, ces jeunes risquent de voir leurs rêves d’avenir brisés par une négligence institutionnelle.



Birame Khary Ndaw

