Oumar Sarr, PDS: "Il faut que les Sénégalais se mobilisent avec nous pour dégager Macky Sall et son clan" A Porokhane à la tête d'une délégation du PDS, Oumar Sarr a estimé que le Sénégal allait de mal en pis et que les Sénégalais doivent se mobiliser avec les forces de l'opposition, afin de dégager Macky Sall et son clan.

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Février 2018 à 21:44



