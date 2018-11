Oumar Sarr, porte-parole du jour après la marche: "ils passeront sur nos corps, s’il le faut, mais nous défendrons le Sénégal » Le Front de résistance, nationale (Frn) a relevé, hier, de fort et belle manière, le défi de la mobilisation, lors de la marche qu’elle a organisée à Dakar. Oumar Sarr, porte-parole du jour du FRN a été plus virulent. « Les élections se feront avec Karim Wade et Khalifa Sall. Ils n’ont pas le droit de voler les élections et éliminer qui ils veulent », a dénoncé le coordonnateur du Parti démocratique Sénégalais (Pds). Avant d'avertir: « Nous n’accepterons pas, ils passeront sur nos corps, s’il le faut, mais nous défendrons le Sénégal ».







