Ousmane Sonko aux Ziguinchorois: "Je ne vais jamais vous décevoir..." (Vidéo)

Comme partout au Sénégal, la coalition Yaw Askan Wi a aussi organisée son meeting de clôture de la campagne électorale 2022 devant une immense foule de militants et sympathisants. À l'occasion de ce meeting le candidat pour la mairie de Ziguinchor Ousmane Sonko réaffirme sa confiance de sa victoire au soir du 23 Janvier prochain. Ousmane Sonko a sur lieu et place jeté une lourde Pierre au dos de ses adversaires qu'il estime ont déjà perdu les élections et le seul gagnant est et reste lui seul et sa coalition avant de dire que "Ziguinchor n'a pas besoin d'un maire qui prétend resté dans les bureaux climatisés".Source : https://www.exclusif.net/Sonko-aux-Ziguinchorois-J...