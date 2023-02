Ousmane Sonko ‘efface’ le dossier ‘Sweet Beauté’ : « Le juge Maham Diallo est un lâche ! Je suis arrivé à mon terminus dans cette affaire… »

Le président du parti Pastef a fait une déclaration ce mercredi soir dans le but de s’adresser aux Sénégal sur les questions d’actualité. Sans langue de bois, Ousmane Sonko considère que Macky Sall et ses partisans n’ont plus la confiance des sénégalais. « Le système de Macky Sall est aux abois. Seule la justice lui reste comme arme pour mépriser ses adversaires politiques » déclare le leader des patriotes qui ajoute d’ailleurs,



Concernant la justice et concrètement l’affaire Sweet Beauté, Ousmane Sonko est formel : « Omar Maham Diallo est un lâche. Un juge d’instruction qui estime que je suis psychopathe alors qu’il n’ose pas me le dire en face. C’est un politicien qui est là que pour me charger et m'emprisonner » souligne le leader du parti Pastef qui occulte l’affaire Adji Sarr et se projette vers les élections prochaines. « Je suis un acteur politique et je ne suis pas dans ces enfantillages. Macky Sall en a fini et il est temps qu’il s’en rende compte » conclut Ousmane Sonko.

