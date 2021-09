Ousmane Tounkara humilié: Un intervenant lui fait la leçon sur... Ousmane Tounkara a reçu la leçon de sa vie par un intervenant, alors qu'il devait prendre la parole. "Avant qu'on ne donne la parole à Ousmane Tounkara, j'aimerais dire ceci à son encontre: On ne doit jamais raconter de mauvaises choses. Ce n'est pas bien, il faut savoir véhiculer des messages positifs, mais pas des insultes. Et j'aimerais aussi qu'on le lui donne pas la parole, pour lui montrer qu'il n'est pas le bienvenu dans ce milieu ", a lâché son prédécesseur sur le plateau.

