Ouverture de campagne : Benno Bokk Yakaar de Dakar

Le délégué régional de la région de Dakar, par ailleurs Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Monsieur Amadou Ba a démarré la campagne à son siège la maison des parcellois ce 3 février 2019.



La délégation comprenait outre le ministre des finances Moussa Sy maire des parcelles assainies et ailleurs coordonnateur électoral, les leaders de Benno Bokk Yaakar entre autres le député Alioune Badara Diouf, le maire de yoff Abdoulaye Diouf Sarr, le directeur Général des impôts et domaines, Cheikh Ahmed Tidiane Ba ainsi que d’éminents responsables de son département.



Le coordonnateur électoral aux parcelles M. Moussa Sy a appelé les militants à s’investir pour une victoire éclatante au soir du 24 février 2019.



Le délégué régional de Dakar, M. Amadou Ba était entouré d’une foule immense venue d’horizons divers pour lui manifester leurs soutiens pour un second mandat.

Pour lgagner les élections, la méthode est simple, il faut défendre le bilan du Président Macky Sall, faire des visites de proximité, parler des réalisations.



M. Amadou a aussi signifié à ses militants que des moyens vont être mis à leur disposition pour bien mener la campagne.



Apres un bains de foules et de chaudes accolades, Amadou Ba a galvanisé les militants des parcelles avant de faire cap sur la cité religieuse des layennes où il a été reçu par Baye Moussa Laye le porte-parole du khalif Baye Abdoulaye Thiaw Laye.



Ensuite il a eu un tété à tête avec le khalif des layennes, avant de revenir sur les réalisations majeurs qui vont transfigurer la cite religieuse et faciliter la mobilité dans la capitale notamment l’autoroute de la VDN3.



Il s’est par ailleurs réjoui de la présence du ministre de la santé, Abdoulaye Diouf Sarr, régional de l’étape avant de rappeler les qualités intrinsèques de son management et a sollicité des prières pour sa réélection dès le premier tour. Il a souligné qu’«On ne pouvait pas commencer la campagne sans passer par la porte de Dakar, le Président m’a ordonné de passer en premier à Yoff» a-t-il déclaré.



Poursuivant la visite, la délégation s’est rendue à la demeure du khalif de la famille Tall, Thierno Madani Tall.



Le khalif de la famille Tall a salué l’unité des membres du gouvernement. Selon lui, c’est la clé de la victoire du Président de la République, M. Macky Sall en déclarant «J’ai parrainé donc je ne peux que prier pour sa réélection».

Il a aussi rendu visite aux autorités coutumières de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop et Pape Diagne.