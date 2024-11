Ouverture de la Foire Centrale Équipement: Des Offres Imbattables et des Services de Qualité Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2024 à 01:16 | | 0 commentaire(s)| Lors de l'ouverture de la Foire Centrale Équipement, le directeur commercial a souligné l'importance de cet événement annuel pour les clients à la recherche de bonnes affaires. Avec des bagages de restauration de qualité, des articles électroménagers en soldes jusqu'à -70%, et un service après-vente de confiance, la foire s’impose comme un rendez-vous incontournable pour des achats pratiques et économiques.



